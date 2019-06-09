Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

Минздрав Краснодарского края сообщает, что после аварии с двумя туристическими автобусами в Сочи за медицинской помощью обратились 26 пассажиров.

Слова медиков в воскресенье приводит агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что в числе пострадавших оказались трое детей. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое. На месте столкновения автобусов продолжают работать 19 бригад скорой медицинской помощи.

Напомним: в воскресенье утром в Сочи на перекрестке Таврической и Старообрядческой улиц автобус фирмы «Ятонг» перевернулся после столкновения с микроавтобусом «Спринтер», который не уступил ему дорогу.

Изначально сочинская администрация сообщала, что в результате столкновения туристических автобусов пострадали 15 человек.