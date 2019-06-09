Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

 Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения
Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

 Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ
Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

 Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии
Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

 Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения
Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

 Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ
Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

 Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии
12:08   9 Июня 2019
Россия

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

С начала основного периода Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) за различные нарушения удалены 522 человека.  В основном, они касаются шпаргалок и мобильных телефонов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Уточняется, что 14 школьников после экзаменов выложили фотографию своих заданий вариантов ЕГЭ. Как отметили в ведомстве, лица установлены. Ранее отмечалось, что у заданий ЕГЭ  есть специальная скрытая система идентификации.

«У 223 человек во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки», — говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что нарушение не массовые, а результаты нарушителей аннулированы без права на пересдачу. По его словам, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год.

Основная волна ЕГЭ началась в стране 27 мая. Она пройдет по 1 июля.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нарушения #рособрнадзор #егэ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...