Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

С начала основного периода Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) за различные нарушения удалены 522 человека. В основном, они касаются шпаргалок и мобильных телефонов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Уточняется, что 14 школьников после экзаменов выложили фотографию своих заданий вариантов ЕГЭ. Как отметили в ведомстве, лица установлены. Ранее отмечалось, что у заданий ЕГЭ есть специальная скрытая система идентификации.

«У 223 человек во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки», — говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что нарушение не массовые, а результаты нарушителей аннулированы без права на пересдачу. По его словам, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год.

Основная волна ЕГЭ началась в стране 27 мая. Она пройдет по 1 июля.