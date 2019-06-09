Павел Филип подписал указ о роспуске молдавского парламента

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип своим указом распустил парламент республики, поставив подпись под документом в –ходе брифинга, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Publika.

По словам и.о. премьер-министра, в воскресенье Конституционный суд Молдавии констатировал, что парламенту не удалось утвердить правительство в отведенный для этого срок и возложил полномочия по роспуску законодательного органа на Павла Филипа.

Президент Модавии Игорь Додон, комментируя произошедшее, заявил, что КС совершил попытку узурпировать власть.