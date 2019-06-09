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11:42   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Правоохранители начали задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане в воскресенье, 8 июня. Ранее стало известно, что сотня митингующих за честные выборы собрались в старом центре казахской столицы.

Ранее в социальных сетях запрещенное в Казахстане движение «ДВК» призывало пользователей выйти на улицу в день выборов президента. На несанкционированном митинге правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции. Также над митингующими летают два БПЛА и дежурит скорая помощь. 

Полиция страны с 7 июня перешла на усиленный режим несения службы, который продлится до 12 июня. 

Текущие выборы в Казахстане —  шестые по счету. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента стал Кысым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы. 

Среди кандидатов семь человек, в частности Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Лидера выбирают на пять лет. Порога явки нет, голосование в любом случае признают состоявшимся. Для победы претенденту необходимо набрать более 50% голосов, в противном случае ЦИК назначит второй тур.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #казахстан #нур-султан

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