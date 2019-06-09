Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

 Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения
Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

 Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ
Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

 Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии
Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

Двадцать шесть человек пострадали в аварии с туристическими автобусами в Сочи

 Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения

Более 500 человек удалили в России с ЕГЭ за нарушения
Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

Полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга в Нур-Султане

 Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ
Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

Пять сирийцев погибли при атаке на пассажирский автобус в Ракке

 Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии

Две американские военные корпорации ведут переговоры о слиянии
11:33   9 Июня 2019
Россия

Алибасова в воскресенье выведут из медикаментозного сна

Алибасова в воскресенье выведут из медикаментозного сна

PR‐директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил в воскресенье 9 июня, что сегодня продюсера группы «На-На» выведут из медикаментозного сна, в котором тот находится уже трое суток.

Заявление медиаменеджера приводит телеканал «360».

«Просто сказали, что сегодня должен выйти (из медикаментозного сна — прим «360»). Сегодня третьи сутки. Вот ждем сами. Может, он уже и вышел, кто его знает. Просто нам еще никто об этом не сообщил», - рассказал Горжанкин журналистам.

Также он добавил, что супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина приедет навестить мужа днем в воскресенье.

Ранее РИА Новости, приводило сообщение справочной службы НИИ скорой помощи имени Склифасовского, где лежит Бари Алибасов, что музыкальный продюсер по прежнему остается в тяжелом состоянии и находится в отделении токсикореанимации.

«Состояние тяжелое, температура 36,6. Он все еще в токсикореанимации», - сообщили в справочной службе.

Напомним: Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с отравлением вечером 4 июня после того, как он случайно, перепутав бутылки, выпил средство для прочистки труб «Крот».

Алибасова в воскресенье выведут из медикаментозного сна

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#отравление #состояние #алибасов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...