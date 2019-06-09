Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

 Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

 Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента
Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

 Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»
Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

 Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

 Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента
Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

 Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»
11:02   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Населенный пункт Горловка в Донбассе, находящейся на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, подвергся в воскресенье обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего ранение получил мирный житель.

Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Гольмовский легкое осколочное ранение левого плеча получил мирный житель 1968 года рождения», - отметил он.

Ранее об обстреле Вооруженными силами Украины окраин Горловки, Донецка и юга республики в воскресенье утром сообщили представители ДНР в СЦКК  - Совместном центре по контролю за соблюдением перемирия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #всу #днр #обстрел #горловка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...