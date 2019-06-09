Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Населенный пункт Горловка в Донбассе, находящейся на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, подвергся в воскресенье обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего ранение получил мирный житель.

Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Гольмовский легкое осколочное ранение левого плеча получил мирный житель 1968 года рождения», - отметил он.

Ранее об обстреле Вооруженными силами Украины окраин Горловки, Донецка и юга республики в воскресенье утром сообщили представители ДНР в СЦКК - Совместном центре по контролю за соблюдением перемирия.