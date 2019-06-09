Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Конституционный суд (КС) Молдавии решил временно отстранить президента республики Игоря Додона от обязанностей. И. о. премьер-министра страны Павел Филип временно получил полномочия президента. Он должен распустить парламент и назначить новые выборы.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, касающееся «обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента республики». КС подчеркивает, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Додон, в свою очередь, назвал свое временное отстранение для роспуска парламента «отчаянным шагом для узурпации власти». Ранее парламент Молдавии признал страну «захваченным государством». Депутаты заявили, о распространении коррупции и том, что олигархи взяли под контроль молдавские суды.

КС 7 июня обязал Додона распустить парламент из-за того, что он не смог за три месяца сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.