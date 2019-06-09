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Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

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11:03   9 Июня 2019
Весь мир

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Конституционный суд (КС) Молдавии решил временно отстранить президента республики Игоря Додона от обязанностей. И. о. премьер-министра страны Павел Филип временно получил полномочия президента. Он должен распустить  парламент и назначить новые выборы.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, касающееся «обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента республики». КС подчеркивает, что решение является окончательным и не подлежит обжалованию. 

Додон, в свою очередь, назвал свое временное отстранение для роспуска парламента «отчаянным шагом для узурпации власти». Ранее парламент Молдавии признал страну «захваченным государством». Депутаты заявили, о распространении коррупции и том, что олигархи взяли под контроль молдавские суды.

КС 7 июня обязал Додона распустить парламент из-за того, что он не смог за три месяца сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.

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Автор: Арсений Аскольский
#кс #додон #молавия

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