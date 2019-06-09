Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

 Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

 Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента
Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

 Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»
Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

 Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238
Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил ранение в Горловке в результате обстрела ВСУ

 Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента
Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

Суд Молдавии передал президентские полномочия Додона премьеру страны

 Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»
10:25   9 Июня 2019
Россия

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два автобуса с туристами столкнулись в Сочи в воскресенье утром, 9 июня. Пострадали 12 человек, среди которых ребенок. Жертв нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Ранее в региональном главке МВД сообщили об 11 пострадавших. По данным полиции, один автобус не уступил дорогу другому.

«12 пострадавших, погибших нет», — говорится в сообщении.

ДТП случилось в Лазаревском районе. Отмечается, что задействовано уже 19 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в больницы Сочи.

Правоохранители регулируют движение на этом участке трассы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#дтп #туристы #сочи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...