Два туристических автобуса столкнулись в Сочи, 12 пострадавших

Два автобуса с туристами столкнулись в Сочи в воскресенье утром, 9 июня. Пострадали 12 человек, среди которых ребенок. Жертв нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Ранее в региональном главке МВД сообщили об 11 пострадавших. По данным полиции, один автобус не уступил дорогу другому.

«12 пострадавших, погибших нет», — говорится в сообщении.

ДТП случилось в Лазаревском районе. Отмечается, что задействовано уже 19 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в больницы Сочи.

Правоохранители регулируют движение на этом участке трассы.