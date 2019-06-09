Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Польский приемно-пропускной пункт «Адамова Застава» на трубопроводе «Дружба» принял чистую российскую нефть.

О поступлении чистой нефти из РФ в Польшу по нефтепроводу «Дружба» в воскресенье 9 июня сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, отметив, что приемно-пропускной пункт «Адамова Застава» начал принимать чистую нефть в 07:11.

Напомним: 19 апреля текущего года белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Белнефтехим» сообщило о том, что по российскому трубопроводу «Дружба» поступает некондиционная нефть. 24 апреля «Гомельтранснефть Дружба» заявил о приостановке транзита загрязненной нефти в Европу.

В российском Министерстве энергетики подтвердили факт загрязнения поступающей из РФ нефти дихлорэтаном (токсичным веществом, которое используется в качестве растворителя парафинов и жиров).

2 мая по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию начала поступать чистая кондиционная нефть. 11 мая Украина возобновила транзит углеводородов в Европу, однако после этого транзит нефти еще несколько раз останавливался по техническим причинам.