Парламент Молдавии объявил республику «захваченным государством»

Депутаты парламента Молдавии приняли декларацию «О захваченном государстве». В документе говорится, что в стране широкое распространена коррупция, а олигархи контролируют суды.

«Парламент Республики Молдова, как единственный законодательный орган страны, констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены», — говорится в декларации.

Документ зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе. В нем говорится, что в Молдавии нарушаются права и свободы человека. Парламентарии выразили недоверие Конституционному суду. Также декларация призывает уйти в отставку генпрокурора, главу Службы информации и безопасности, руководства Национального антикоррупционного центра, а также членов ЦИК.

Парламентарии считают, что руководители этих ведомств исполняют волю председателя Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.

Накануне молдавский президент Игорь Додон предупредил о возможной дестабилизации ситуации в стране.