Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил американца Джимми Риверу на 238-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Чикаго.

Состязание проходило в легчайшей весовой категории и закончилось единогласной победой 26-летнего россиянина. Эта победа для Яна стала 13-й при одном поражении. Бой с Риверой — пятый для спортсмена за год.

В UFC Ян никогда не проигрывал на четыре поединка. Не исключено, что россиянин станет следующим претендентом на титул в дивизионе.