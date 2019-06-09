Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

 Россияне смогут пообщаться с Путиным 20 июня

Россияне смогут пообщаться с Путиным 20 июня
Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

 Выборы главы Казахстана стартовали

Выборы главы Казахстана стартовали
Умер брат Хиллари Клинтон

Умер брат Хиллари Клинтон

 Парламентские выборы начались в Южной Осетии

Парламентские выборы начались в Южной Осетии
Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

 Россияне смогут пообщаться с Путиным 20 июня

Россияне смогут пообщаться с Путиным 20 июня
Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

 Выборы главы Казахстана стартовали

Выборы главы Казахстана стартовали
Умер брат Хиллари Клинтон

Умер брат Хиллари Клинтон

 Парламентские выборы начались в Южной Осетии

Парламентские выборы начались в Южной Осетии
9:40   9 Июня 2019
Россия

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Россиянин Петр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил американца Джимми Риверу на 238-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Чикаго.

Состязание проходило в легчайшей весовой категории и закончилось единогласной победой 26-летнего россиянина. Эта победа для Яна стала 13-й при одном поражении. Бой с Риверой — пятый для спортсмена за год. 

В UFC Ян никогда не проигрывал на четыре поединка. Не исключено, что россиянин станет следующим претендентом на титул в дивизионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#победа #ufc #ян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...