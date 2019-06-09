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9:22   9 Июня 2019
Весь мир

Умер брат Хиллари Клинтон

Умер брат Хиллари Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата Тони Родэма в ночь на 8 июня. Мужчине было 65 лет.

«Прошлой ночью мы потеряли моего брата Тони.  Мы будем очень по нему скучать», — сообщила она в микроблоге Twitter.

Причину смерти брата Клинтон не уточнила. Экс-глава Госдепа отметила, что он был добрым человеком, прекрасным мужем и отцом. По данным СМИ, Родэм успел пробовал себя разных профессиях.

Он учился в университетах Айовы и Арканзаса, но так и не окончил их. Брат Клинтон работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом. Когда Билл Клинтон был президентом, Родэм входил в национальный комитет Демократической партии.

Брат Клинтон — один из немногих людей, которому разрешили провести церемонию бракосочетания в Белом доме. Это произошло в 1994 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#клинтон #смерть #брат

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