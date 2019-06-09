Россияне смогут пообщаться с Путиным 20 июня

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщили в Кремле 9 июня.

«Двадцатого июня 2019 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — указано в сообщении.

Отмечается, что прием вопросов уже стартовал и продлится до конца программы. Граждане могут позвонить, прислать СМС или ММС, написать на сайте или в приложении «Прямой линии», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф)», — добавили в пресс-службе.

С помощью приложений «Москва — Путину» и «ОК Live» россияне могут в прямом эфире пообщаться с главой страны.

Первая «Прямая линия» прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Граждане отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.