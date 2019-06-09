Парламентские выборы начались в Южной Осетии

Избирательные участки в Южной Осетии открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Население республики в воскресенье, 9 июня, изберет 34 депутатов парламента.

Голосование впервые пройдет по смешанной мажоритано-пропорциональной системе. Избирателю предоставят два бюллетеня: по республиканским спискам претендентов от политических партий и по одномандатным избирательным округам. Они отличаются по цвету, а в каждом листе есть пункт «против всех».

На территории страны работают 73 избирательных участка, еще четыре находятся за рубежом, в частости в московском посольстве. Кроме этого, предусмотрено голосование на дому для группы граждан, которые не могут посетить специально отведенные места.

Согласно официальным данным, число внесенных в списки голосующих составляет 31 тысячу человек.

Выборы сочтут состоявшимися при прохождении порога явки в 50 процентов плюс один. Чтобы партия вошла в состав парламента, ей необходимо получить семь процентов поддержки. При одномандатном отборе выигрывает тот, кто получил больше голосов. При этом, если соперников выбрало равное количество граждан, то предпочтение отдадут тому, кто зарегистрировался первым.

В гонке участвует семь партий: «Единство», «Единство народа», «Единая Осетия», Коммунистическая партия, Народная партия, «Ныхас» и «Фыдыбаста». Во втором бюллетене представлены 98 кандидатов по 17 округам.