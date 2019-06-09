Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

Аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии подвергся нападению беспилотниками со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сторонников которого называют хуситами, сообщил телеканал Al Masirah 9 июня.

Согласно данным, мятежники атаковали ангары и бункеры, в которых хранятся беспилотные летательные средства королевства.

В Йемене уже более четырех лет развивается конфликт между хуситами и правительственными силами. Противостояние обострилось в 2015 году из-за вторжения коалиции во главе с Саудовской Аравией.

За последний месяц члены «Ансар Аллах» усилили атаки на королевство. Мятежники используют в операциях ракеты и беспилотники. Целью становятся аэропорты, которые расположены у границ с Йеменом, то есть в городах Наджран и Джизан.