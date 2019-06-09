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Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу 
Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

 Выборы главы Казахстана стартовали

Выборы главы Казахстана стартовали
Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

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Албанский глава упразднил муниципальные выборы
7:37   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все казахстанские военнослужащие сделали выбор на президентских выборах в республике, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны 9 июня. В пресс-релизе указано, что в воинских частях и учреждениях открыли 19 избирательных участков. 100 процентов военных поучаствовали в голосовании.

«В голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители вооруженных сил республики Казахстан и члены их семей», — указано в сообщении.

В воскресенье проходят шестые выборы главы республики. Впервые в них не участвует Елбасы, то есть лидер нации, Нурсултан Назарбаев, который 20 марта решил покинуть должность после 30-летнего правления. Исполняющим обязанности стал председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев, фамилия которого есть в бюллетене.

Новый глава будет управлять республикой в течение пяти лет. Для победы необходимо получить 50 процентов поддержки, в противном случае ЦИК назначит второй тур.

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Автор: Анна Манц
#выборы #военные #казахстан

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