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«Машина времени» не выступит на Красной площади 12 июня

«Машина времени» не выступит на Красной площади 12 июня

 Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу 

Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу 
Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

Все военные Казахстана проголосовали на выборах президента

 Выборы главы Казахстана стартовали

Выборы главы Казахстана стартовали
Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

Хуситы атаковали саудовский аэропорт беспилотниками

 Албанский глава упразднил муниципальные выборы

Албанский глава упразднил муниципальные выборы
7:13   9 Июня 2019
Весь мир

Албанский глава упразднил муниципальные выборы

Албанский глава упразднил муниципальные выборы

Муниципальные выборы в Албании не состоятся 30 июня, как было запланировано, из-за решения президента страны Илира Меты, сообщает The Associated Press 9 июня.

По его мнению, ситуация в государстве не способна обеспечить условий для проведения «настоящих, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов». К тому же, муниципальные выборы, по словам Мета, могут сорвать возможность переговоров по интеграции в Европейский союз.

Албанский глава пообещал дать более подробный комментарий в понедельник, 10 июня.

Ранее премьер-министр государства Эди Рама подтверждал, что избирательные мероприятия пройдут 30 июня. Кроме этого, он указывал, что социалисты хотят реформировать правосудие, чтобы стать ближе к членству в составе ЕС.

Напомним, что албанцы сейчас массово протестуют. Они хотят отставки обвиняемого в коррупции главы правительства.

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Автор: Анна Манц
#выборы #отмена #албания

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