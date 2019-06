Албанский глава упразднил муниципальные выборы

Муниципальные выборы в Албании не состоятся 30 июня, как было запланировано, из-за решения президента страны Илира Меты, сообщает The Associated Press 9 июня.

По его мнению, ситуация в государстве не способна обеспечить условий для проведения «настоящих, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов». К тому же, муниципальные выборы, по словам Мета, могут сорвать возможность переговоров по интеграции в Европейский союз.

Albania's president cancels upcoming municipal elections, citing need to reduce political tensions, as thousands protest the government. https://t.co/hi8aXtQTML