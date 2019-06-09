«Машина времени» не выступит на Красной площади 12 июня

Выступление группы «Машина времени» на праздничном концерте ко Дню России на Красной площади отменяется, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря коллектива Антона Чернина 9 июня.

Он рассказал, что группе позвонили из компании-организатора «Арс» и сказали об отмене выступления.

«Нет, так нет», — указал пресс-секретарь.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич ранее написал в Facebook, что «кто-то кому-то позвонил».

«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машину времени» 12 июня – не увидите», — указано в сообщении.

Однако фанаты все равно смогут увидеть любимую группу в этом месяце. В 2019 году «Машине времени» исполняется 50 лет. Дату отмечают юбилейным туром, а столичный концерт состоится на стадионе «Открытие Арена» 29 июня.