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6:54   9 Июня 2019
Россия

«Машина времени» не выступит на Красной площади 12 июня

«Машина времени» не выступит на Красной площади 12 июня

Выступление группы «Машина времени» на праздничном концерте ко Дню России на Красной площади отменяется, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря коллектива Антона Чернина 9 июня.

Он рассказал, что группе позвонили из компании-организатора «Арс» и сказали об отмене выступления.

«Нет, так нет», — указал пресс-секретарь.

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич ранее написал в Facebook, что «кто-то кому-то позвонил».

«Если кто-то рассчитывал увидеть «Машину времени» 12 июня – не увидите», — указано в сообщении.

Однако фанаты все равно смогут увидеть любимую группу в этом месяце. В 2019 году «Машине времени» исполняется 50 лет. Дату отмечают юбилейным туром, а столичный концерт состоится на стадионе «Открытие Арена» 29 июня.

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Автор: Анна Манц
#концерт #отмена #макаревич #краснаяплощадь #деньроссии #машинавремени

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