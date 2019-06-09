Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу 

Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.

Инициатором идеи выступило правительство. Ранее в Кодексе об административных правонарушениях не было ответственности за рецидив. Нововведение должно защитить компании топливно-энергетической сферы и ресурсы, которые им принадлежат.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Расценки за первое самовольное подключение не изменились: для физлиц штраф от десяти до 15 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 80 тысяч, плюс дисквалификация на срок от одного до двух лет, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.