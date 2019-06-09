Раннее полотно Кандинского продали за рекордную сумму в Германии

Аукционный дом Ketterer Kunst выставил картину русского художника Василия Кандинского «Лестница к замку» на торги. Стартовая цена составила полтора миллиона евро, однако уже через пять минут она поднялась до двух с половиной миллионов, сообщили в Instagram-аккаунте организации.

Полотно датируется 1909 годом. На нем, как ни странно, изображена лестница к замку в общине Мурнау, Бавария. Последний раз общественность видела работу, выполненную маслом, в сентябре 1916 года. Тогда ее выставили в галерее Der Sturm в Берлине. В 1930 году картину выкупил голландский журналист, порядка 90 лет она была в собственности его семьи.

Пресс-служба аукциона отметила, что «Лестница к замку» является «великолепным экземпляром» раннего творчества Кандинского. Она имеет особое значение не только для истории живописи самого творца, но и для развития современного искусства.