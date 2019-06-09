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5:20   9 Июня 2019
Россия

«Мегафон» сменил название сети

«Мегафон» сменил название сети

Абоненты сотового оператора «Мегафон» сообщают в социальных сетях, что название компании на экранах смартфонов сменилось на «MegaFon Fastest». На русский язык это можно перевести как «Мегафон быстрейший».

Как всегда, пользователи разделились на три лагеря: кто-то поприветствовал нововведение, некоторые пришли в ярость, а другие просто не заметили. Чаще всего мелькают сообщения о том, что такое длинное название занимает много места на панели уведомлений. Клиенты предположили, что оператор тестирует сеть 5G.

Эту же информацию подтвердили в Twitter. В одном из ответов «Мегафон» указал, что это техническое обновление наименования. Оно призвано подчеркнуть, что абонент пользуется «самым быстрым мобильным интернетом в стране».

Пользователей предупредили, что подключения каких-либо услуг не проводилось, условия также не поменялись. Сменилось только название.

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Автор: Анна Манц
#интернет #мегафон #название

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