Корабль «Прогресс МС-11» покинет МСК ближе к августу

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отсоединится от Международной космической станции 29 июля, сообщили в NASA 9 июня.

Специалисты американского управления разместили на сайте презентацию консультативного совета. На место космического аппарата прибудет «Прогресс МС-12», который должны запустить в космос 31 июля.

Напомним, что 4 июня космический грузовик «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС, после чего его убрали с околоземной орбиты и затопили в Тихом океане.

#МКСфотоДня: «Грузовик» постепенно скрывается из виду... 4 июня грузовой корабль #ПрогрессМС10 отстыковался от МКС. Через несколько часов после расстыковки корабль был затоплен в несудоходной части Тихого океана. Фото космонавта Роскосмоса Олега Кононенко pic.twitter.com/knOVA1yeXB — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 5, 2019

Сейчас на борту орбитальной станции находятся: россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Энн МакКлейн, канадец Давид Сен-Жак.