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4:56   9 Июня 2019
Россия

Корабль «Прогресс МС-11» покинет МСК ближе к августу

Корабль «Прогресс МС-11» покинет МСК ближе к августу

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отсоединится от Международной космической станции 29 июля, сообщили в NASA 9 июня.

Специалисты американского управления разместили на сайте презентацию консультативного совета. На место космического аппарата прибудет «Прогресс МС-12», который должны запустить в космос 31 июля.

Напомним, что 4 июня космический грузовик «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС, после чего его убрали с околоземной орбиты и затопили в Тихом океане.

Сейчас на борту орбитальной станции находятся: россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Энн МакКлейн, канадец Давид Сен-Жак.

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Автор: Анна Манц
#космос #прогресс #мкс

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