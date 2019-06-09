Выборы главы Казахстана стартовали

Голосование за кандидатов на должность президента Казахстана стартовало в 4.00 по московскому времени, 7.00 по местному, в воскресенье, 9 июня. В большинстве регионов республики открылись избирательные участки.

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях места голосования откроют и закроют двери на час позже из-за разницы во времени. Избирательные мероприятия окончатся в 20.00 по местному времени, 17.00 по Москве.

Среди кандидатов семь человек, в частности и.о. президента Касым-Жомарт Токаев. Избиратели выбирают лидера на пять лет.

Стоит отметить, что порога явки нет, голосование в любом случае признают состоявшимся. Для победы претенденту необходимо набрать более 50 процентов голосов, в противном случае ЦИК назначит второй тур.

19 марта Елбасы, то есть лидер нации, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу. В эфире он сложил полномочия. Обязанности главы республики до президентских выборов будет исполнять спикер Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев. 20 марта он принес присягу.

Теперь уже экс-лидер Казахстана возглавил Совет Безопасности страны, сохранил должность главы партии «Нур Отан» и членство в Конституционном совете. 21 февраля он заявлял об отставке правительства республики.