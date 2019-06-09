Глава Тульской области хотел бы ездить на Aurus, но не может из-за дороговизны

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поделился, что хотел бы передвигаться на российском лимузине Aurus, однако стоимость автомобиля не позволяет. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 9 июня.

К тому же, он еще не смог посмотреть на машину в живую.

«Надеюсь, ознакомлюсь, когда он появится в свободной продаже», — сказал региональный глава.

По его мнению, чтобы «понимать его тактико-технические характеристики» необходимо проехаться на модели проекта «Кортеж». Что касается внешнего вида, Aurus, «конечно, очень красивый» и престижный. Дюмин чувствует гордость, когда на параде российский президент Владимир Путин проезжает на автомобиле данной марки.

«Все-таки Mercedes и эта машина — большая разница. Мне кажется, он [Кортеж] круче», — резюмировал тульский губернатор.

Aurus — рыночное название люксовых отечественных автомобилей для первых лиц государства проекта «Кортеж». Государственный институт НАМИ совместно с группой Sollers и зарубежными партнерами разработали лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Правительство инвестировало в технологию 12,4 миллиардов рублей. Семейство «Кортеж» под брендом Aurus появится в свободной продаже в начале 2020 года. Ориентировочная стоимость начинается от десяти миллионов рублей.