Видео бомбардировки боевиков российскими военными в Сирии появилось в сети

Кадры атаки российских Воздушно-космических сил по террористам в Сирии опубликовало агентство Step News на видеохостинге YouTube накануне, 8 июня.

В описании указано, что операцию выполнили около деревни Закят. На кадрах видна бомбардировка, съемка велась с большого расстояния. Сперва слышится шум приближающегося на огромной скорости самолета, после чего видна вспышка и клубы пыли и дыма, которые не рассеиваются на протяжении долгого времени.

Маневр ВКС РФ выполнили 6 июня, о нем рассказывал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Члены группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* в количестве полутысячи человек заняли позиции в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах. Боевики также разместили на территории четыре Боевых машины пехоты, шесть танков и 20 пикапов с пулеметами крупного калибра.

Правительственные войска республики не смогли дать отпор в одиночку и обратились за помощью к российским военным.

«В ходе оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два минометных расчета», — указывал Купчишин.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая группировка, бывшая «Джебхат ан-Нусра». Запрещена на территории России.