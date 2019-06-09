Житель Калифорнии выиграл в лотерею более полумиллиарда долларов

Американская лотерея Mega Millions разыграла билет с джек-потом 530 миллионов долларов. Его перед выходными продали в штате Калифорния, указано на сайте организации.

Согласно правилам, если обладатель лотереи захочет забрать выигрыш сразу, то получит меньшую сумму — 345,2 миллиона в американской валюте. Если же он захочет получить заявленные полмиллиарда долларов, то придется получать их постепенно в течение 30 лет. Кстати, в переводе на российскую валюту состояние, которое может получить счастливчик, составляет порядка 35 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что данный джек-пот стал седьмым по величине в истории этой лотереи. Самый крупный — 1,53 миллиарда долларов — разыграли в прошлом году. Но обладатель билета не смог совладать с собой и забрал его через четыре месяца. Вместо баснословной суммы он получил почти в два раза меньше — 877 миллионов.

Лотерея Mega Millions продается в 44 штатах США, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах. Два года назад организаторы поменяли правила и повысили стоимость билетов до двух долларов. Вместе с этим увеличился шанс получить главный приз.