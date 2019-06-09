Козак прокомментировал события в Молдавии

Ситуация в Молдавии является исключительно внутриполитическим процессом, указал специальный представитель российского президента по развитию экономических отношений с республикой и вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан», — добавил он.

Кроме этого, Козак назвал действия бывших властей государства, то есть Демократической партии, «откровенно криминальными».

Напомним, что в субботу, 8 июня, пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM объединились в коалицию. Президент Игорь Додон выдвинул сопредседателя блока ACUM Майю Санду в качестве кандидата на пост премьера Молдавии. Ее избрали единогласно. Она успела дать присягу и сформировала новое правительство.

Однако Конституционный суд страны признал незаконными президентские указы о назначении и обновлении Кабмина. Демократическая партия и вовсе считает, что парламент пытается устроить государственный переворот.

«Демократическая партия не признает законность всего, что произошло сегодня в парламенте и всех голосований, что там состоялись», — заявил тогда лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Фракция выступает за досрочные выборы президента и парламента в один день.

Парламент принял декларацию «О захваченном государстве», которая также является вотумом недоверия Конституционному суду страны. В документе указывается, что в политических органах страны царствуют коррупция и олигархи, а права и свободы человека ущемляются.