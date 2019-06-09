Собчак официально развелась с Виторганом

Телеведущая и журналист Ксения Собчак на программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ рассказала об официальном разводе с актером Максимом Виторганом.

«Я разведена», — ответила она на вопрос журналистов.

Вместе с тем, она опровергла слухи о совместном отдыхе теперь уже с бывшим мужем. Также ведущая рассказала, что оплатила соответствующую государственную пошлину и имеет на руках свидетельство о расторжении брака.

О расставании пара заявила еще в марте. Перед этим общественность обсуждала ряд скандалов, связанных с их отношениями. В частности, инцидент 21 января, когда Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались из-за Собчак.