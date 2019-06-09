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1:15   9 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Казахстанцы 9 июня выберут президента

Казахстанцы 9 июня выберут президента

Президентские выборы в Казахстане стартуют в 7.00 утра по местному времени (4.00 по московскому) воскресенья, 9 июня, и продлятся до 20.00 (17.00 по Москве). В бюллетене рекордное количество претендентов, а именно семь.

Среди них: исполняющий обязанности главы республики Касым-Жомарт Токаев, оппозиционер Амиржан Косанов, первая женщина-кандидат на пост Дания Еспаева, коммунист Жамбыл Ахметбеков, профсоюзник Амангельды Таспихов, «селянин» Толеутай Рахимбеков и общественный деятель Садыбек Тугел.

В избирательных мероприятиях поучаствует порядка 12 миллионов человек. По всему Казахстану откроются 9,9 тысяч участков для голосования, еще 65 — за рубежом. Самое главное отличие этих выборов от предыдущих — в списке нет Елбасы, то есть лидера нации, первого президента Нурсултана Назарбаева, который управлял государством 30 лет.

Голоса подсчитают за 12 часов, на следующее утро уже будут известны предварительные результаты. Официальные итоги Центральная избирательная комиссия должна опубликовать в течение семи дней. Избирком зарегистрировал больше тысячи наблюдателей из девяти международных организаций и 41 иностранного государства.

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Автор: Анна Манц
#выборы #президент #казахстан

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