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0:52   9 Июня 2019
Россия

ГУ МВД по Москве расследует дело Голунова

ГУ МВД по Москве расследует дело Голунова

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, которое завели в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передали в Главное управление МВД по Москве, сообщили на сайте ведомства 8 июня

«Уголовное дело в отношении И. Голунова, возбужденное УВД по ЗАО, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве», — процитировали в сообщении начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

Кроме этого, расследование будет контролировать начальник управления Олег Баранов.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества и избили при задержании. Сотрудники правоохранительных органов опровергли заявления, а медицинское обследование показало только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.

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Автор: Анна Манц
#расследование #наркотики #голунов

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