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0:41   9 Июня 2019
Россия

Московскую и Тульскую области свяжет туристический маршрут

Московскую и Тульскую области свяжет туристический маршрут

Подмосковье и Тульская область разрабатывают совместный маршрут для туристов, рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости 8 июня.

Она отметила, что межрегиональные туры для путешественников стали одним из приоритетных направлений развития. Готовящийся маршрут сделает регионы более интересными для туристов.

«Мы разрабатываем маршрут «Серпухов — Поленово — Тула» объединенными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма», — сообщила собеседница.

Московскую и Тульскую области свяжет туристический маршрут

В Серпухове находится историко-художественный музей, в котором, в частности, можно ознакомится с работами Ивана Шишкина, Василия Сурикова и Виктора Васнецова. А тульское Паленово является музеем-заповедником.

При подготовке маршрута, организаторы столкнулись с плачевной ситуацией в сфере водного транспорта. Виртуозова отметила, что регионы «стали утрачивать возможность» подобного вида передвижения.

«Сейчас этим надо заниматься на самом высоком уровне, потому что суда уже в плохом состоянии. А это, конечно, уникальная возможность для туриста — добраться из Серпухова в Поленово на корабле», — отметила вице-губернатор.

Московскую и Тульскую области свяжет туристический маршрут 

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Автор: Анна Манц
#туризм #подмосковье #тульскаяобласть

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