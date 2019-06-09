Московскую и Тульскую области свяжет туристический маршрут 

Подмосковье и Тульская область разрабатывают совместный маршрут для туристов, рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с РИА Новости 8 июня.

Она отметила, что межрегиональные туры для путешественников стали одним из приоритетных направлений развития. Готовящийся маршрут сделает регионы более интересными для туристов.

«Мы разрабатываем маршрут «Серпухов — Поленово — Тула» объединенными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма», — сообщила собеседница.

В Серпухове находится историко-художественный музей, в котором, в частности, можно ознакомится с работами Ивана Шишкина, Василия Сурикова и Виктора Васнецова. А тульское Паленово является музеем-заповедником.

При подготовке маршрута, организаторы столкнулись с плачевной ситуацией в сфере водного транспорта. Виртуозова отметила, что регионы «стали утрачивать возможность» подобного вида передвижения.