Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков считает победой то, что обвиняемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента издания Ивана Голунова поместили под домашний арест. Об этом он написал в Facebook 8 июня.

Колпаков множество раз поблагодарил всех за поддержку.

«Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло, — невероятно. И, безусловно, победа», — написал он.

Редакция «Медузы» уверена, что задержание журналиста связано с его работой. Главный редактор не рассказал о тематике материала, над которым работал обвиняемый, однако уточнил, что его планируют опубликовать на различных площадках, в частности иностранных.

«Чтобы не навредить Ване [Голунову] — и самому расследованию, которое еще предстоит завершить», — объяснил он.

Также он подчеркнул, что расследование не касается столичной мэрии.

Стоит отметить, что ранее Колпакова отстраняли от должности за неподобающее поведение. Согласно данным, он приставал к жене одного из сотрудников, который позже уволился. 9 ноября прошлого года главред подал в отставку, но уже 11 марта этого года вернулся на пост.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества и избили при задержании. Сотрудники правоохранительных органов опровергли заявления, а медицинское обследование показало только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Сам обвиняемый вину отрицает. 8 июня его поместили под домашний арест до 7 августа.