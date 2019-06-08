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Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве

Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве

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23:42   8 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве

Российских журналистов не пустили на форум «Свободная Россия» в Литве

Журналисты газеты «Известия»  и «Первого канала» не смогли попасть на форум «Свободная Россия», который проходит в Литве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства 8 июня.

Представителям российских СМИ отказали в аккредитации еще на этапе подготовки события. Однако они все равно отправились на мероприятие, куда их не пустили. Собеседник отметил, что «никто не удивился» инциденту.

«Мне сказали, что это традиционная абсолютно история, они традиционно не пускают», — добавил представитель пресс-службы «Известий».

Форум «Свободная Россия» проходит в курортном городе республики Тракай с 8 по 9 июля. Он стал седьмым по счету. Среди создателей мероприятия деятели культуры, журналисты, политики и ученые. Что иронично, событие призвано «объединить российских сторонников европейских демократических ценностей».

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Автор: Анна Манц
#россия #форум #литва #журналисты

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