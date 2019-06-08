Более 10 тысяч человек поучаствовали в акции «желтых жилетов» во Франции

Около 10,3 тысячи человек вышли на 30-ю акцию протеста по всей Республике, сообщили во французском МВД.

В Париже на демонстрацию вышли порядка 1,1 тысячи человек, тогда как в прошлую субботу акцию посетили участие 9,5 тысячи человек по всей стране, а в столице - 1,5 тысячи.

В городе Монпелье во время манифестации полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ходе протестов участники акции громили витрины, сломали трамвайную остановку, подожгли мусор, кидали в правоохранителей камни и петарды. В инциденте пострадали четверо протестующих и четыре полицейских. Семеро человек были задержаны.

В городе Дижон в восточной Франции в акции поучаствовали около 500 человек. Они кидали камни в окна отеля, полиция применила слезоточивый газ. В ходе манифестации пострадали двое полицейских и прохожий. 13 протестующих были задержаны.