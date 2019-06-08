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 Пресс-секретарь Зеленского заявила, что ВСУ убивают донбассовцев из-за «провокаций»

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23:16   8 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что ВСУ убивают донбассовцев из-за «провокаций»

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что ВСУ убивают донбассовцев из-за «провокаций»

Сотрудники Военных сил Украины действительно убивают мирных жителей Донбасса, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель в эфире телеканала «1+1» 8 июня.

Она рассказала, что украинские военнослужащие часто попадают на «провокации». По ее словам, они якобы заключаются в том, что кто-то стреляет из окон зданий, в которых находятся гражданские. Это вынуждает силовиков дать ответный огонь.

«Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — сказала Мендель.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе Леонид Кучма предложил документально закрепить запрет на «стрельбу в ответ». Таким образом он хочет доказать, что киевское правительство хочет «режима тишины».

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против провозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло свыше десяти тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию конфликта в регионе согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

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Автор: Анна Манц
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