Голунов отправился под домашний арест до 7 августа

Никольский суд Москвы решил отправить корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» 8 июня.

Судья отказал в ходатайстве следствия об аресте, которое поддержал прокурор. О домашнем аресте просили адвокаты журналиста, объясняя это тем, что подзащитный сотрудничает со следствием.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — озвучил решение судья.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества и избили при задержании. Сотрудники правоохранительных органов опровергли заявления, а медицинское обследование показало только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Адвокат Ольга Динзе на заседании заявила о малом количестве времени для ознакомления с материалами дела и согласования позиции защиты. Сам обвиняемый вину отрицает.