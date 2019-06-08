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 Парусник затонул после столкновения с контейнеровозом в Германии

Парусник затонул после столкновения с контейнеровозом в Германии
22:37   8 Июня 2019
Весь мир

Парусник затонул после столкновения с контейнеровозом в Германии

Парусник затонул после столкновения с контейнеровозом в Германии

Столкновение парусного судна с контейнеровозом произошло на Эльбе. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

После столкновения с грузовым судном парусник, построенный в 1883 году, ушел под воду, пишут зарубежные СМИ. Спасатели вытащили на берег 43 пассажира.

Ранее в мае сообщалось, что в центре Будапешта на Дунае после столкновения с другим судном затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи. В инциденте погибли 19 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#германия #происшествия #весь мир #судно #эльба

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