Парусник затонул после столкновения с контейнеровозом в Германии

Столкновение парусного судна с контейнеровозом произошло на Эльбе. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

После столкновения с грузовым судном парусник, построенный в 1883 году, ушел под воду, пишут зарубежные СМИ. Спасатели вытащили на берег 43 пассажира.

Ранее в мае сообщалось, что в центре Будапешта на Дунае после столкновения с другим судном затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи. В инциденте погибли 19 человек.