Обвиняемый в попытке сбыта наркотиков Голунов отрицает вину

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в попытке сбыта запрещенных веществ, отрицает вину. Дело рассматривают в столичном Никольском суде 8 июня.

«Я не совершал преступления, готов содействовать следствию, к наркотикам не имею никакого отношения и никогда не употреблял», — сказал он.

Также он указал, что в протоколах не отмечены его просьбы предоставить защиту. По словам журналиста, он более 14 часов не мог рассказать близким о задержании.

Адвокаты обвиняемого просят о домашнем аресте, так как подзащитный сотрудничает со следствием. Представитель защиты Ольга Динзе заявила, что следователь незаконно удерживал Голунова, а также лишил его свободного перемещения.

«Следователь в документе не указал даже срок ареста — это уже основание для возврата материала», — добавила она.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества и избили при задержании. Сотрудники правоохранительных органов опровергли заявления, а медицинское обследование показало только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Никулинский суд Москвы получил ходатайство об аресте корреспондента, его поддержал прокурор. Адвокат Ольга Динзе на заседании заявила о малом количестве времени для ознакомления с материалами дела и согласования позиции защиты.