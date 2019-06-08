Прокурор выступил за арест Голунова

Прокурор поприветствовал ходатайство об аресте журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которое выдвинул следователь, сообщает РИА Новости 8 июня. Судебное заседание по обвинению в попытке сбыта наркотиков проходит в Никулинском суде Москвы.

«Ходатайство считаю законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению», — указал представитель ведомства.

Прокурор объяснил, что обвиняемый в особо тяжком преступлении может скрыться от следствия, а потом и от суда.

Вместе с тем, адвокат корреспондента Ольга Динзе пожаловалась на ограниченное время для ознакомления с материалами дела и согласования позиции защиты. Судья же ответил, что предоставил достаточно времени.

Журналиста задержали утром 7 июня. Сотрудники полиции заявляли, что за день до этого у обвиняемого при досмотре нашли пять свертков с мефедроном, весы и другие вещества. Правоохранители возбудили уголовное дело, согласно которому Голунова обвиняют в причастности к группе, которая занимается сбытом наркотиков в московском регионе.

Сотрудники МВД провели обыски в квартире обвиняемого, где нашли кокаин и другие наркотики. Голунов утверждает, что ему подбросили запрещенные вещества и избили при задержании. Сотрудники правоохранительных органов опровергли заявления, а медицинское обследование показало только ссадину на спине и гематому в области глаза.