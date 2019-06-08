Росгвардия наградила лучшие группы задержания вневедомственной охраны

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства поучаствовали более 200 росгвардейцев. Испытания проходили в течение трех дней на учебной базе Воронежского института МВД, пишет ФАН.

Члены жюри смотрели на уровень физической, огневой,технической подготовки, а также проверило знания российского законодательства.

Учебные ситуации был по максимуму приближены к повседневной деятельности. Судьи проводили анализ и разбор ошибок прямо на месте.

Лучшим экипажем группы задержания признана команда из Красноярского края. На втором месте оказался экипаж из Башкортостана. В тройку призеров также вошли росгвардейцы Управления вневедомственной охраны по Воронежской области. Награждение проводил начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Победителям выдали сертификаты на получение новых патрульных машин.