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22:14   8 Июня 2019
Россия

Росгвардия наградила лучшие группы задержания вневедомственной охраны

Росгвардия наградила лучшие группы задержания вневедомственной охраны

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства поучаствовали более 200 росгвардейцев. Испытания проходили в течение трех дней на учебной базе Воронежского института МВД, пишет ФАН.

Члены жюри смотрели на уровень физической, огневой,технической подготовки, а также проверило знания российского законодательства.

Росгвардия наградила лучшие группы задержания вневедомственной охраны

Учебные ситуации был по максимуму приближены к повседневной деятельности. Судьи проводили анализ и разбор ошибок прямо на месте.

Лучшим экипажем группы задержания признана команда из Красноярского края. На втором месте оказался экипаж из Башкортостана. В тройку призеров также вошли росгвардейцы Управления вневедомственной охраны по Воронежской области.  Награждение проводил начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

Росгвардия наградила лучшие группы задержания вневедомственной охраны

Победителям выдали сертификаты на получение новых патрульных машин.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #росгвардия #общество #воронеж #грищенко

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