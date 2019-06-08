Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

 Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ

Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

 Террористы разбомбили госпиталь на севере Хамы, но САА обороняется

Террористы разбомбили госпиталь на севере Хамы, но САА обороняется
Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

 Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ

Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ
Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

Пушилин считает, что Зеленский не контролирует украинских военных в Донбассе

 Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане

Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о высоком уровне готовности к президентским выборам в Казахстане
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

 Террористы разбомбили госпиталь на севере Хамы, но САА обороняется

Террористы разбомбили госпиталь на севере Хамы, но САА обороняется
21:22   8 Июня 2019
Весь мир

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

Происшествие случилось накануне вечером на рынке Байуорд, который считается одной из туристических достопримечательностей канадской столицы.

Как сообщает CTV News, неизвестный выстрелил в мужчину два раза. Пострадавшего увезли в госпиталь, но врачам не удалось его спасти и он умер от полученных ранений.

Сотрудники местных правоохранительных органов расследуют произошедший инцидент.

Ранее сообщалось, что на севере Австралии при стрельбе в мотеле погибли четыре человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #стрельба #канада #весь мир #оттава

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...