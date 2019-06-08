Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

Происшествие случилось накануне вечером на рынке Байуорд, который считается одной из туристических достопримечательностей канадской столицы.

Как сообщает CTV News, неизвестный выстрелил в мужчину два раза. Пострадавшего увезли в госпиталь, но врачам не удалось его спасти и он умер от полученных ранений.

Сотрудники местных правоохранительных органов расследуют произошедший инцидент.

Ранее сообщалось, что на севере Австралии при стрельбе в мотеле погибли четыре человека.