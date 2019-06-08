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21:43   8 Июня 2019
Россия

Беглов обсудил социальные проекты с победившим на «Лидерах России» подопечным

Беглов обсудил социальные проекты с победившим на «Лидерах России» подопечным

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с победителем управленческого конкурса «Лидеры России» Николаем Парфентьевым на открытии «Педагогических сезонов» в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, сообщило петербургское правительство в Twitter 8 июня.

Согласно правилам проекта, победителям «Лидеров России» назначается наставник. Беглов стал таковым для Парфентьева, который на конкурсе представлял социальный проект по повышению финансовой грамотности у лиц пенсионного возраста.

На рабочей встрече глава Петербурга и его подопечный обсудили программу наставничества, социальные проекты и развитие энергетического комплекса Северной столицы. Стоит отметить, что Парфентьев работает в компании «Россети».

Беглов обсудил социальные проекты с победившим на «Лидерах России» подопечным

На церемонии открытия Беглов отметил важность подготовки молодежи ко взрослой жизни.

«Они должны быть готовы к тем вызовам, с которыми им придется столкнуться, к тем проблемам, которые им придется решать, к тем временам, когда они должны будут взять на себя ответственность за свой город, свою страну», — сказал он.

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Автор: Анна Манц
#парфентьев #петербург #беглов #лидерыроссии

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