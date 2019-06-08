Беглов обсудил социальные проекты с победившим на «Лидерах России» подопечным

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с победителем управленческого конкурса «Лидеры России» Николаем Парфентьевым на открытии «Педагогических сезонов» в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, сообщило петербургское правительство в Twitter 8 июня.

Александр Беглов провел рабочую встречу со своим подопечным – победителем конкурса «Лидеры России» https://t.co/hbzMHp4iuY — Санкт-Петербург (@gov_spb) June 8, 2019

Согласно правилам проекта, победителям «Лидеров России» назначается наставник. Беглов стал таковым для Парфентьева, который на конкурсе представлял социальный проект по повышению финансовой грамотности у лиц пенсионного возраста.

На рабочей встрече глава Петербурга и его подопечный обсудили программу наставничества, социальные проекты и развитие энергетического комплекса Северной столицы. Стоит отметить, что Парфентьев работает в компании «Россети».

На церемонии открытия Беглов отметил важность подготовки молодежи ко взрослой жизни.