Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Российский президент Владимир Путин пообщался с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков 8 июня.

На встрече петербургский градоначальник рассказал российскому лидеру о ходе выполнения программы социально-экономического развития города на Неве.

«А также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — добавил официальный представитель Кремля.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».