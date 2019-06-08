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Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

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21:11   8 Июня 2019
Россия

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

Российский президент Владимир Путин пообщался с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков 8 июня.

На встрече петербургский градоначальник рассказал российскому лидеру о ходе выполнения программы социально-экономического развития города на Неве.

«А также об исполнении ранее данных поручений главы государства», — добавил официальный представитель Кремля.

Беглов рассказал Путину о социально-экономическом развитии Петербурга

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».

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Автор: Анна Манц
#путин #петербург #беглов #пмэф

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