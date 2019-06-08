Победителей конкурса по развитию регионов наградили на ПМЭФ

Победителей конкурса по развитию российских регионов «Моя страна - моя Россия» наградили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей».

Конкурс проходит в России с 2003 года для учащихся, педагогов, специалистов, лидеров молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Цель мероприятия - задействовать молодежь в социально–экономическом развитии регионов РФ. В этом году в конкурсе поучаствовали более 34 тысяч человек, что почти в пять раз больше, чем в 2018-м.

Лучшим участникам конкурса пообещали серьезное постконкурсное сопровождение.

В качестве призов победителям вручили стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить с дополнительные баллы к ЕГЭ или экзаменам на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Петербургский международный экономический форум стартовал 6 июня. В субботу он завершил свою работу.