Террористы разбомбили госпиталь на севере Хамы, но САА обороняется

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» третий день штурмуют позиции правительственных сил на севере Хамы, используя танки и «Грады». Более сотни боевиков участвовали в атаке на солдат Сирийской арабской армии 8 июня, сообщает ФАН.

В районе населенного пункта Хамамият и городе Керназ, где располагались позиции правительственных войск, террористы начали наступление. Им удалось занять несколько населенных пунктов и прорваться вплотную к Керназу и Мхарде — крупным христианским городам, важным оплотам сил официального Дамаска на севере Хамы.

Помимо двух танков, боевой машины пехоты и автомобилей у подконтрольных «Джебхат ан-Нусре»* боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были системы залпового огня и минометы. Террористы сопровождали атаки ракетными и артиллерийскими обстрелами, но артиллерия САА вместе с ВВС Сирии и ВКС РФ постоянно наносит ответные удары.

САА сдержали натиск боевиков, отогнав их на исходные рубежи. Человеческие потери среди террористов — 30 человек, также уничтожен танк и две машины. Ранее сообщалось, что боевики «ан-Нусры»* перебрасывают боеприпасы и технику на север Хамы для наступления на недавно освобожденный войсками САА от террористов город Кафр-Набуда.

«Местные источники сообщили специальному корреспонденту Федерального агентства новостей, что только за последнюю неделю в район Кафр-Зеты было переброшено порядка 300 боевиков — джихадисты стараются компенсировать свои потери», — сообщают журналисты агентства.

По сообщениям сирийских СМИ, за последние два дня террористы атаковали христианские города Мхарде и Скальбия, а также населенные пункты Эль-Джида и Шезар в Хаме.

Боевики обстреляли живые кварталы в столице провинции, один мирный житель погиб, еще трое ранены. В Мхарде несколько снарядов «Града» террористов попали в госпиталь «Аль-Маххаба».

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.