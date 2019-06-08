Адвокаты считают неприемлемым суд толпы по делу Голунова

Совершил ли задержанный журналист Иван Голунов преступление, выяснят соответствующие органы. Судить о невиновности человека по его роду занятий — удел «бабушек у подъезда», считают адвокаты, опрошенные РАПСИ.

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал развернувшуюся кампанию в защиту корреспондента журналистской солидарностью. Он также подчеркнул, что следствие не должно зависеть от внешних факторов. Адвокат напомнил, что закон един для всех и у всех должны быть равные процессуальные гарантии.

Он отметил, что либеральные журналисты всегда стоят за своих - «свои у них всегда не виновны». Аграновский выразил надежду, что поднявшаяся вокруг дела шумиха только добавит следствию тщательности.

Адвокат Василий Бурдюг напоминает, что зачастую с виду вполне добропорядочные люди на самом деле являются далекими от своих идеальных образов.

«Говорить, что человек не преступник, потому что он хороший — это неприемлемо для юриста или сотрудника правоохранительных органов. Это довод для бабушек у подъезда», — подчеркнул адвокат.

Эту позицию разделяет и адвокат Сергей Поляков. Он отметил, что толпа никак не должна влиять на решение правоохранительных органов и по материалам в сетях сложно судить о деле.

Нельзя считать человека виновным или невиновным, потому что он хороший парень, считает Поляков.