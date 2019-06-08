Предвыборные игры США грозят хаосом Сирии и Ближнему Востоку

Действия подконтрольных США курдских формирований на востоке Сирии провоцируют развитие топливного кризиса в стране. Сотрудник РАН, востоковед Борис Долгов рассказал ФАН о ситуации с американскими войсками в САР.

Пентагон собирается отправить полторы тысячи солдат на Ближний Восток с целью «сдерживания» Ирана. Представители американского истеблишмента критически отнеслись к очередному военному решению в этом регионе — например, член сената штата Виргиния Дик Блэк недоволен подобными милитаристскими шагами.

«Каждый раз, когда мы отправляем очередную партию военнослужащих на Ближний Восток, это заканчивается плохо. Ни разу это не привело к чему-то хорошему, а только дестабилизирует обстановку еще больше. Мы отправляем войска, чтобы они защитили другие наши войска от нападения. Давайте тогда совсем их выведем, и никто не сможет их атаковать. Нам вообще не придется об этом беспокоиться», — сообщил Блэк.

ФАН пишет, что по неофициальным данным президент США Дональд Трамп рассказал главе Израиля Биньямину Нетаньяху о скором ударе по Ирану. В планах американцев по Ближнему Востоку Сирия, а точнее северо-восток страны, нужен США в качестве сырьевого придатка: здесь сосредоточены основные нефтедобывающие предприятия, попавшие в руки военных США и проамериканских сил.

Сейчас курды оказались в подвешенном состоянии после невыполненных обещаний американского руководства помочь в создании автономного государства. Вашингтон запрещает им контактировать с Дамаском, но не предлагает иного будущего, кроме как в составе коалиции «Демократических сил Сирии» — арабских и курдских вооруженных группировок, существующих для обеспечения интересов США на востоке Сирии.

«Происходят обостряющие ситуацию движения проамериканских сил, вооруженных группировок, в районах Сирии, в частности, в Дейр-эз-Зоре, где действуют курдские формирования. Курды начинали переговоры с Дамаском, но американцы послали туда подконтрольные силы», — рассказал политолог Долгов.

Востоковед уверен, что Трамп намерен пойти на второй президентский срок в 2020 году и пытается приписать себе разгром ИГИЛ* на Ближнем Востоке.

*признана террористической и запрещена судом на территории РФ.