Врачи не выявили травм у журналиста Голунова

Журналист «Медузы» Иван Голунов, подозреваемый в хранении и распространении наркотиков, прошел медицинское обследование после жалоб на плохое самочувствие.

Врачи 71 больницы обследовали журналиста на КТ и МРТ, его также осмотрел невропатолог. Врачи не смогли подтвердить заявленные адвокатом «Агоры» Павлом Чиковым переломы ребер и сотрясение мозга у Голунова и вообще не нашли каких-либо патологий. В больницу журналист был доставлен на карете скорой помощи по направлению «подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки».

Единственное, что они обнаружили - синяк под глазом и царапины на спине, в связи с чем решили сделать корреспонденту прививку от столбняка. Также сообщается, что врачи взяли у него кровь на анализ. В ближайшее время журналиста выпишут.

Напомним, что при задержании Голунова полицейские изъяли у него порядка четырех граммов наркотиков. Наркотические препараты также нашли при обыске его съемной квартиры.

Ряд оппозиционных СМИ заявил, что действия правоохранителей якобы являются неправомерными.

Адвокат журналиста заявил о плохом самочувствии Голунова из-за травм, которые он будто бы получил в полицейском отделении, однако врачи информацию не подтвердили.