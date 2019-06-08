Депутат Госдумы Федоров назвал инцидент с Голуновым проверкой для россиян

Депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что ситуация с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного следствием в покушении на сбыт наркотиков, проверит реакцию российского общества. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей.

Московское МВД утверждает, что 7 июня во время операции по оперативной разработке наркогруппировки у журналиста нашли 4 грамма наркотического вещества «мефедрон» после задержания на Цветном бульваре в центре Москвы. Еще 5 грамм кокаина обнаружили сотрудники полиции на съемной квартире Голунова.

«В контексте вашего вопроса я вижу, что в СМИ, в интернет-сообществе проходит красной линией нить, что если это журналист или если оппозиционер, то он может иметь право хоть насиловать на улице городов людей, ему ничего не должно быть, потому что он журналист. Это довольно странная история, но именно так она интерпретируется», — ответил депутат Федоров на вопрос корреспондента ФАН.

Федоров высказал предположение, что резонансное дело, заведенное в отношении журналиста, проверит российское общество на «предложение о потенциальных преступниках».

Сам журналист Голунов отрицает вменяемые ему обвинения, журналистское сообщество считает версию следствия о возможном сбыте наркотиков несостоятельной. Союз журналистов России вступился за коллегу, поддержала журналиста и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай также настаивает на невиновности задержанного. В субботу Ивана госпитализировали после жалоб на самочувствие.

Начальник столичного главка МВД Олег Баранов взял расследование на личный контроль. У Голунова собрали срезы ногтевых пластин, смывы и образцы биологических жидкостей для проверки на взаимодействие с наркотиками. В рамках возбужденного дела ему выберут меру пресечения в субботу 8 июня.