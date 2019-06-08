Депутат ГД поддержал идею дать иммунитет оппозиционным журналистам

Ситуацию с задержанием корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прокомментировал первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, член Комитета ГД по конституционному законодательству Алексей Диденко.

В интервью Nation News он дал положительную оценку идее принятия закона об иммунитете для оппозиционных деятелей и журналистов, который оградил бы их от задержаний. Любые журналисты должны быть юридически защищены, считает он.

Диденко отметил, что депутатский иммунитет обладает наиболее высокой степенью юридической защиты. Снять его может только сама палата по представлению Генпрокуратуры.

«Если речь идет о Голунове, то иммунитет бы ему не помог. Он взят за наркотики, и насколько я знаю, другой версии нет», – сказал Диденко.

Депутат предложил не делить журналистов на оппозиционных и неоппозиционных и предоставить иммунитет всем представителям СМИ.